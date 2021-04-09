شكرا لقرائتكم خبر عن اندلاع حريق في مخزن قطن بكوم أمبو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت الحماية المدنية بمدينة كوم أمبو في أسوان من السيطرة على حريق اندلع داخل مخزن قطن بمنطقة عزبة حجاجي.

وكان بلاغ وصل إلى الحماية المدنية يفيد بنشوب حريق بمخزن قطن بمنطقة عزبة حجاجي وتم الدفع بسيارتي إطفاء لمكان الحريق وتمت السيطرة على النيران، وتبين من الفحص وجود خسائر في كمية من القطن كانت مخزنة دون خسائر بشرية.

ورجحت المعاينة المبدئية اندلاع الحريق نتيجة حدوث ماس كهربائي.