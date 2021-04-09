شكرا لقرائتكم خبر عن إنهاء مشكلة محطة الصرف بالعطوانى في ادفو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بسرعة التدخل الفوري لحل مشكلة تعطل محطة الصرف الصحى بقرية العطواني التابعة لمركز ومدينة إدفو، حيث تم الانتهاء من تركيب طلمبة الرفع الجديدة بالمحطة وإعادة تشغيلها بالكفاءة المطلوبة مرة أخرى، وبالتوازى جارى شفط تراكمات المياه المتبقية من داخل المدرسة ومركز الشباب من خلال طلمبات ومعدات الحماية المدنية.

وكان محافظ أسوان قد تدخل لحل هذه المشكلة بشكل نهائي عقب ورود استغاثات من أهالى القرية عن حدوث إنهيار جزئى وكلى لعدد من المنازل نتيجة لغرقهم بالمياه عقب تعطل المحطة، كما تم الدفع بسيارات لشفط المياه، بالإضافة إلى حصر الأضرار الواقعة على المواطنين حيث ستقوم إدارة الشؤون الاجتماعية بالرديسية بصرف المساعدات المالية للأسر المتضررة مع إدراج المنازل المضارة ضمن خطة حياة كريمة.