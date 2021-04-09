شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا الزراعة والإنتاج الحربي يتفقدان مشروعات في المنيا السبت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يقوم السبت السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس محمد احمد موسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، بزيارة لمحافظة المنيا، يستقبله خلالها المحافظ اللواء أسامة القاضي، لافتتاح معمل الألبان التابعة بالإدارة الزراعية بابوقرقاص .

كما تشمل الجولة، تفقد مزرعة وزارة الزراعة، بمشروع المليون و500 ألف فدان، غرب غرب المنيا .