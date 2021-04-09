شكرا لقرائتكم خبر عن في زمن كورونا .. المفتي يكشف حالات يجوز فيها الإفطار في نهار رمضان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف شوقي علام، مفتي الديار المصرية، عن الحالات التي يجوز فيها للمسلم الإفطار في زمن وباء كورونا، موضحا أن الأطباء هم من يحددون صيام المسلم المريض أو إفطاره.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق مقدم برنامج «نظرة»، المذاع على قناة صدى البلد، الأطباء أجمعوا على أن الإنسان الطبيعي الذي لم يصب بأي أمراض يساعده الصوم في تقوية المناعة في مواجهة الوباء.

وأضاف شوقي علام أن الصيام واجب على كل إنسان عاقل بالغ مكلف، موضحا أن هذا الأصل العام قد نخرج عنه في حالات فردية أو جماعات، مثل الإصابة بفيروس كورونا أو السكري أو الكلى.

وأكد المفتي أنه لو ثبت تسبب الصوم في ضرر كبير بالإنسان، فإن الامتثال لأمر الطبيب بالإفطار يعد عبادة، كونه امتثالًا لأمر الله «لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة».