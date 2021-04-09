شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 25 قضية تموينية في أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفذت مباحث التموين في أسوان، اليوم الجمعة، حملة على الأسواق أسفرت عن ضبط عدد من القضايا التموينية بعدد من مراكز ومدن المحافظة، حيث تم ضبط 25 قضية تموينية.

وأسفرت الحملات عن ضبط 4 قضايا مخالفات مخابز بلدية، وقضية سلع مجهولة المصدر، و3 قضايا استخدام أسطوانات البوتاجاز في غير الغرض المخصص لها، و3 قضايا بيع بأزيد من السعر الرسمي، كما تم ضبط 6 قضايا لعدم الإعلان عن الأسعار، و8 قضايا لعدم حمل شهادة صحية.

تم تحرير محاضر للمخالفات وإحالتها إلى النيابة للتحقيق.