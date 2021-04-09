شكرا لقرائتكم خبر عن «سد النهضة مش لعب عيال أو مباراة كرة قدم» .. مصطفى بكري يعلق على رفض إثيوبيا للوساطة الدولية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الإعلامي مصطفى بكري، إنه لا حديث في الشارع المصري إلا عن أزمة سد النهضة، ونحن أمام قضية حياة أوموت، ولا تفريط في حقوق مصر كما قال الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتابع خلال تقديم برنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة صدى البلد، أن ملف سد النهضة قضية أمن قومي وليس «لعب عيال أو مباراة كرة قدم».

وأكد بكري، أن إثيوبيا تلعب بالنار وتوصل القضية إلى طريق مسدود، موضحا أن مفاوضات كينشاسا تحت رعاية الاتحاد الإفريقي فشلت بسبب رفض إثيوبيا المقترحات المقدمة بما فيها دخول أطراف دولية في الوساطة .

وأردف الإعلامي مصطفى بكري، أن السودان تقدم بمقترح محدد وهو إشراك الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية والأمم المتحدة في المفاوضات بقيادة الاتحاد الإفريقي وافقت مصر على الاقتراح ورفضته إثيوبيا.

واستطرد بكري، أن هناك مقترحاً مصرياً تم تقديمه خلال الجلسة الختامية للاجتماع الوزاري ودعمته السودان لاستئناف المفاوضات بقيادة الرئيس الكونغولي وبمشاركة المراقبين وفق الآلية التفاوضية القائمة.