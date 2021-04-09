بحضور مستشار شيخ الأزهر .. افتتاح 16 مسجدًا جديدًا فى البحيرة (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، مسجد الفتح فى قرية كفر سلامون فى مركز كوم حمادة فى محافظة البحيرة، وأدي صلاة الجمعة فى المسجد المقام على مساحة 420 مترًا والذى تكلف انشائه مبلغ ميلونين و520 ألف جنيه.

حضر الافتتاح اللواء محمد شوقى بدر، السكرتير المساعد للمحافظة، والدكتور محمد مهنا، مستشار فضيلة الإمام الشيخ أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور محمد أبو حطب، وكيل وزارة أوقاف البحيرة، واللواء عماد الدكروري، رئيس مدينة كوم حمادة.

وأكد محافظ البحيرة على الدور الكبير الذي تقوم به وزارة الأوقاف، فى عملية بناء وتشييد وعمارة المساجد، ونشر صحيح الدين وكذلك التوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف.

وأشاد المحافظ بالجهود الذاتية والمشاركات المجتمعية فى تشييد وعمارة المساجد فى مدن ومراكز المحافظة تيسيرًا على المواطنين فى إقامة الشعائر الدينية.

وقال «آمنة» إنه بناء وافتتاح 195 مسجدًا فى محافظة البحيرة بتكلفة 330 مليون جنيه خلال عام واحد، بما يعني إحداث طفرة كبيرة فى تشييد المساجد لتضاف إلى إجمالي عدد المساجد فى نطاق المحافظة، بما يُعد شاهدًا علي اتجاه الدولة للبناء والتشييد فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتناولت خطبة الجمعة فى مسجد الفتح موضوع «الأمل والرجاء وحسن الاستعداد لاستقبال الشهر الكريم»، والتى أكد خلالها خطيب المسجد أهمية الاخلاص فى العبادة، وأن شهر رمضان به منح وتجليات من الله علي عباده، وعلينا أن نستشعر هذا فضل هذا الشهر، وأن نحسن استقبال شهر رمضان المبارك واغتنامه بالعبادة والتوبة النصوح والبعد عن المعاصي.

وتزامن مع افتتاح مسجد الفتح افتتاح 15 مسجدًا أخر فى نطاق مراكز دمنهور وأبو حمص و كفر الدوار والمحمودية وحوش عيسى و كوم حمادة بتكلفه إجمالية للجميع المساجد بلغت 40 مليون و 270 ألف جنيه.

وتلك المساجد هي: مسجد الرحمن بقرية الكاتب بدمنهور ومسجد تميم بقرية دهشور بدمنهور ، ومسجد الكفراوي الشرقي بقرية الصفاصيف فى دمنهور ومسجد الصفا القبلي بقرية نديبة فى دمنهور ومسجد يحيي حمد بقرية نديبة فى دمنهور.

وأيضًا تم افتتاح مسجد كوم العبد بقرية بطورس فى أبو حمص ومسجد أبو عريبة بقرية بطورس فى أبو حمص أيضًا، وكذلك مسجد الإخلاص فى كفر الدوار ومسجد أنس ابن مالك بقرية بردلة فى كفر الدوار ومسجد عباد الرحمن بقرية الملقة تبع التمامة بولين بكفر الدوار ومسجد ابو نعيجة فى بكفر الدوار.

وتم افتتاح أيضًا مسجد أبو مشحوت بقرية أبو الشقاف بحوش عيسى ومسجد الرحمن الرحيم بقرية الجنابهة فى حوش عيسى ، وكذلك مسجد الفرقان بقرية العطف الجديده فى مركز المحمودية ، ومسجد التوبة الشرقي فى قرية كفر غرين بمركز كوم حمادة.

بحضور مستشار شيخ الأزهر .. إفتتاح 16 مسجدًا جديدًا فى البحيرة .. محافظ البحيرة يفتتح مسجد الفتح بقرية كفر سلامون فى مركز كوم حمادة

بحضور مستشار شيخ الأزهر .. إفتتاح 16 مسجدًا جديدًا فى البحيرة .. محافظ البحيرة يفتتح مسجد الفتح بقرية كفر سلامون فى مركز كوم حمادة

بحضور مستشار شيخ الأزهر .. إفتتاح 16 مسجدًا جديدًا فى البحيرة .. محافظ البحيرة يفتتح مسجد الفتح بقرية كفر سلامون فى مركز كوم حمادة

بحضور مستشار شيخ الأزهر .. إفتتاح 16 مسجدًا جديدًا فى البحيرة .. محافظ البحيرة يفتتح مسجد الفتح بقرية كفر سلامون فى مركز كوم حمادة

بحضور مستشار شيخ الأزهر .. إفتتاح 16 مسجدًا جديدًا فى البحيرة .. محافظ البحيرة يفتتح مسجد الفتح بقرية كفر سلامون فى مركز كوم حمادة

بحضور مستشار شيخ الأزهر .. إفتتاح 16 مسجدًا جديدًا فى البحيرة .. محافظ البحيرة يفتتح مسجد الفتح بقرية كفر سلامون فى مركز كوم حمادة

بحضور مستشار شيخ الأزهر .. إفتتاح 16 مسجدًا جديدًا فى البحيرة .. محافظ البحيرة يفتتح مسجد الفتح بقرية كفر سلامون فى مركز كوم حمادة

بحضور مستشار شيخ الأزهر .. إفتتاح 16 مسجدًا جديدًا فى البحيرة .. محافظ البحيرة يفتتح مسجد الفتح بقرية كفر سلامون فى مركز كوم حمادة

بحضور مستشار شيخ الأزهر .. إفتتاح 16 مسجدًا جديدًا فى البحيرة .. محافظ البحيرة يفتتح مسجد الفتح بقرية كفر سلامون فى مركز كوم حمادة