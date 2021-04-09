شكرا لقرائتكم خبر عن تطهير وتعقيم محطة تحلية المياه في نخل بوسط سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت إدارة نخل الصحية بمركز ومدينة نخل بوسط سيناء عن مواصلة أعمال التطهير والتعقيم لمختلف المرافق حفاظا على الصحة العامة طبقا لتوجيهات الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

وأضافت الإدارة في بيان لها، أنه بناءً على تكليف الدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء والدكتور رمضان توفيق مدير عام الطب الوقائى وسليمان فرج محمد رئيس مركز ومدينة نخل، تم اليوم تطهير وغسل محطة تحلية مياه الشرب بمدينة نخل وخزان المياه بطاقة ٣٠٠ متر مكعب قبل التحلية.

وأتابعت أن التطهير تحت إشراف الدكتور مصطفى أمين عبدالعزيز مدير الإدارة الصحية بنخل ويوسف طياب مراقب صحى وحدة نخل الصحية، وبحضور زهران عبدالحميد حسن مدير المحطة وكريم صبحى عبدالستار كيميائى المحطة وكمال السيد محمود فنى المحطة، علاوة على غسل الخزان وإزالة الرواسب والتطهير بإضافة الكلور إليه.