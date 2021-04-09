شكرا لقرائتكم خبر عن جهود أمريكية لإعادة مفاوضات «سد النهضة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، إن واشنطن تبحث مع الكونغو، باعتبارها رئيس الاتحاد الإفريقى، أفضل السُبل التى يمكن للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى أن يدعما من خلالها جهود مفاوضات بناءة بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة.

وأوضح فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، أن بلاده تدعو الدول الثلاث إلى دعم الجهود التعاونية للتوصل إلى ترتيب بشأن السد، منبهًا إلى أن واشنطن تتفهم أهمية مياه النيل للبلدان الثلاثة، وتواصل تشجيع استئناف الحوار المثمر حول سد النهضة.

فى السياق نفسه، أشار كبير محللى إثيوبيا فى مجموعة الأزمات الدولية بالعاصمة الأمريكية واشنطن، وليام دافيسون، لـ«المصرى اليوم»، إلى أنه مع اقتراب الموعد المقرر للملء الثانى لبحيرة سد النهضة، من المحتمل أن يكون هناك مزيد من التصعيد الدبلوماسى بين القاهرة والخرطوم من جهة، وأديس أبابا من جهة أخرى. ونبه الباحث الأمريكى إلى أن إدارة الرئيس بايدن كانت تميل إلى الوساطة فى الأزمة، بالاشتراك مع الوسطاء الدوليين الآخرين فى الاتحاد الإفريقى والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبى.

لكن هذا غير مرجح الآن بسبب المعارضة الإثيوبية لمقترح الرباعية الدولية، إلى ذلك، كذب السودان تصريحات إثيوبية عن رفض «القاهرة والخرطوم» مشاركة جنوب إفريقيا فى المفاوضات، فيما أبدت الولايات المتحدة استعدادها لتقديم العون لإثيوبيا لحل أزمة السد، وأصدرت وزارة الخارجية السودانية بيانًا، أمس الأول، نفَت خلاله تلك الادعاءات، لافتة إلى أنهما رحبا بالمقترح.