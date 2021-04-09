شكرا لقرائتكم خبر عن مهلة أخيرة لإنهاء مرافق مزلقان «بهاريف» بأسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان مهلة أخيرة 3 أسابيع أمام مسؤولي شركة مياه الشرب والصرف الصحى لتركيب خط جديد أسفل مزلقان بهاريف بدلاً من الخط القديم المتهالك ليتم في اليوم التالى تركيب البلاطات الخرسانية لأرضية المزلقان بطول 200 متر ضمن رفع كفاءته بتكلفة 2 مليون جنيه بعد الانتهاء من وضع التربة الزلطية، وهو الذي توازى مع نقل خطوط الإاتصالات للجانب الشرقى.

جاء ذلك أثناء الجولة التفقدية لمحافظ أسوان لقرية أبوالريش يرافقه مسؤولو الجهات التنفيذية المختلفة.

وشدد اللواء أشرف عطية على قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بإحلال وتجديد خطوط مياه الشرب المتهالكة والتي تكرر حدوث كسر بها، بجانب تركيب محابس جديدة لمنع ظاهرة قطع المياه عن المنطقة بالكامل، بالإضافة إلى دعم طاقة محطة الشيخ على بطلمبات جديدة.

وطالب محافظ أسوان، مدير عام المنطقة الجنوبية للسكك الحديدية بإعادة تطوير المنطقة المحيطة بمزلقان بهاريف ومحطة الشيخ على، ضمن المشروع الطموح لإنشاء خط سكة حديد من مدينة أسوان إلى مدينتي توشكى الجديدة وأبوسمبل السياحية ثم مدينة حلفا بالسودان الشقيق.