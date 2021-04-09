شكرا لقرائتكم خبر عن قمة مصرية تونسية بقصر الاتحادية اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسى الرئيس التونسى قيس سعيد، أمس، بمطار القاهرة، والذى يحل ضيفًا على مصر فى زيارة رسمية لمدة ثلاثة أيام.

وأوضح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى لرئاسة الجمهورية، أنه سيتم عقد لقاء قمة مصرية تونسية، اليوم السبت، بقصر الاتحادية، ومن المقرر أن تتناول التباحث حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المتبادل، وكذلك سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك فى جميع المجالات، خاصة على المستوى الأمنى والاقتصادى والاستثمارى.

وقالت الرئاسة التونسية إن الزيارة تأتى تلبية لدعوة الرئيس السيسى، فى إطار ربط جسور التواصل وترسيخ سنة التشاور والتنسيق بين قيادتى البلدين، فضلًا عن إرساء رؤى وتصورات جديدة تعزز مسار التعاون المتميز القائم بين تونس ومصر، بما يُلبّى التطلعات المشروعة للشعبين الشقيقين فى الاستقرار والنماء.