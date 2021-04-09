شكرا لقرائتكم خبر عن تسليم سيارات الدفعة الأولى من مبادرة إحلال المركبات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سلّمت الحكومة أول دفعة من المستفيدين مفاتيح سياراتهم الجديدة، بعد تخريد مركباتهم، وذلك بنظام تقسيط يصل إلى 10 سنوات وفائدة ذات عائد مقطوع 3%، ضمن المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعى.

وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، خلال احتفالية المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة، إنها تتيح فارق تكلفة، تتفاوت قيمته وفقًا لنوع وموديل السيارة الجديدة ونظام السداد، يصل إلى 300 ألف جنيه فى بعض سيارات «الملاكى» و386 ألفًا فى بعض سيارات «التاكسى»؛ بما يُساعد فى تيسير امتلاك المواطنين سيارات متطورة، ومُوفرة اقتصاديًا، وصديقة للبيئة، بدلًا من مركباتهم المتقادمة.

بدورها، أوضحت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن المبادرة تشمل سيارات الملاكى والتاكسى والميكروباص التى مر على تصنيعها أكثر من 20 عامًا، بسيارات أخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعى.