شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الذهب تكشف الموعد المناسب للشراء في شهر رمضان : «برخص التراب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب في الغرفة التجارية بالقاهرة، بأن سعر الذهب سيشهد انخفاضا شديدا بداية الأسبوع الثاني من شهر رمضان، مبررا ذلك بحالة الركود التي ستتعرض لها محلات الصاغة خلال رمضان وعدم وجود زواج أو خطوبة خلال هذا الشهر.

وقال «نجيب» لـ«المصري اليوم» إنه على الرغم من أن تحديد سعر الذهب في مصر يخضع في الأساس إلى البورصات العالمية، إلا أن رجال المال في العالم يعرفون طبيعة المواسم والمناطق الجغرافية وما تشهده من هدوء في تعاملاتهم مع محلات الصاغة.

وتوقع سكرتير شعبة الذهب بأن سعر الذهب من اليوم الأول من شهر رمضان سيبدأ في الانخفاض وسيصل إلى أقصى درجاته في الهبوط في منتصف رمضان على أن يعود مرة أخرى إلى الارتفاع في الأسبوع الأخير من شهر رمضان.

وأوضح «نجيب» أن ارتفاع سعر ذهب في نهاية شهر رمضان يرجع إلى إقبال الأسر المصرية على محلات الصاغة لشراء شبكة الخطوبة والزواج نظرا لأن العيد موسم زواج، كما يشهد إقبالا كبيرا على شراء الذهب لتقديمه كهدايا للأشخاص المقربين بمناسبة عيد الفطر.

وأكد «نجيب» أن منتصف رمضان هو الوقت المناسب للذهاب لمحلات الصاغة وشراء الذهب لأن جرام الذهب سيشهد هبوطا شديدا خلال تلك الفترة.

وشهدت أسعار الذهب في تعاملات اليوم الجمعة، استقرارا في عمليات البيع والشراء بمحلات الصاغة وذلك بعد ارتفاع في سعر الجرام في نهاية تعاملات أمس الخميس.

سجل سعر جرام الذهب عيار 24، اليوم الجمعة 9 أبريل بين 871 و873 جنيهًا، فيما تراوح سعر جرام الذهب 21 في محلات الصاغة ما بين بين 762 إلى 764 جنيهًا، وهو الجرام الأكثر مبيعا في الأسواق المصرية.

أما سعر جرام عيار 18 من الذهب في تعاملات اليوم الجمعة يتراوح بين 653 و655 جنيهًا، فيما سجل سعر الجنيه الذهب بين 6096 إلى 6112 جنيهًا في محلات الصاغة المصرية.