شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن تشهد احتفالية "كورال أطفال مصر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، مساء اليوم احتفالية كورال أطفال مصر، بقيادة المايسترو سليم سحاب، وذلك في إطار استمرار احتفالات الدولة بيوم اليتيم.

ويأتى ذلك فى إطار اهتمام وزارة التضامن الاجتماعى بتنمية مواهب أبنائها الفنية والغنائية، وتقديمهم كنموذج يحتذى به لباقى أبناء دور ومؤسسات الرعاية الاجتماعية، وتصدير صورة إيجابية للمجتمع عن دور الرعاية الاجتماعية، وإظهار الجانب المشرق بتلك المؤسسات ورفع ثقة الأبناء بأنفسهم وإمكانياتهم على تشكيل مستقبلهم.

وتأتى الاحتفالية فى إطار مبادرة "كورال أطفال مصر"، وهى إحدى المبادرات التى أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعى بهدف رعاية وتنمية مواهب الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية "اجتماعية، ثقافية، وتعليمية"، واكتشاف مواهبهم، لتمثيل مصر فى الحفلات والمهرجانات بالداخل والخارج بـ "الغناء، العزف".

وأكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة لديها 521 دار أيتام وحضانة إيوائية توفر لهم الرعاية الكاملة، مشيرة إلى أن الجمعيات الأهلية تعد شريكا أساسيًا لوزارة التضامن الاجتماعي في تطوير مؤسسات الرعاية كما أن الأيتام مسئولية الوزارة منذ دخولهم دور الرعاية وحتى بعد خروجهم منها، مضيفة أن الوزارة تبذل أقصى الجهود لتطوير دور الرعاية.