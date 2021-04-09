شكرا لقرائتكم خبر عن غدًا.. تحصين الثروة الحيوانية في 8 مناطق بالوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواصل مديرية الطب البيطري بمحافظة الوادي الجديد، تنفيذ الحملة القومية الأولى لتحصين الثروة الحيوانية ضد مرض الجلد العقدي وجدري الضأن غدًا السبت، في 8 مناطق.

وقال الدكتور ناجي عوض مدير عام الطب البيطري بالوادي الجديد، اليوم الجمعة، إن لجان التحصين تنفذ أعمالها غدًا السبت بإدارة بلاط بمنطقة أبو جبران بحري وقبلي والبساطين.

وأكد أن أعمال الحملة تتضمن تحصين الثروة الحيوانية غدا السبت في مناطق الـ ١٥٠ بوحدة النهضة ومنطقة زراعة ٢ بمنطقة الفرافرة وبئر ١٣ بوحدة أبومنقار ومناطق زراعة ١٦ بوحدة عمر بن الخطاب ومنطقة زراعة ١١ بوحدة الكفاح بإدارة الفرافرة البيطرية.

وأشار إلى أن لجان تحصين الثروة الحيوانية ضد مرض الجلد العقدي بمديرية الطب البيطري وإداراتها الخمس في (الخارجة، باريس، بلاط، الداخلة، الفرافرة)، تواصل العمل ليلًا ونهارا لتحصين الماشية ومنع انتشار المرض، وعلى جميع المربين للماشية عدم التأخر والتقاعس في تقديم المواشي للجان التحصين حتى يجري الانتهاء سريعًا من أعمال التحصينات، وأضاف أن الإدارات البيطرية بجميع المراكز تواصل عقد ندوات إرشادية للمواطنين للتوعية بالمرض وطرق انتقاله وكيفية الوقاية منه.