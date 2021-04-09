شكرا لقرائتكم خبر عن «المحامين» تقيم حفل تأبين لأمين صندوق النقابة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت نقابة المحامين، برئاسة رجائى عطية، النقيب العام، بالتعاون مع عائلة الراحل سيد عبدالغنى، أمين صندوق النقابة، حفل تأبين للفقيد، مساء أمس الأول، بمقر النادى النهرى للمحامين بالمعادى.

وحضر حفل التأبين أسرة الراحل وعدد من أعضاء مجلس النقابة العامة وقيادات الحزب العربى الناصرى وحزب الكرامة ونخبة من الساسة والمثقفين والكُتاب، إضافة إلى وفد نقابة محامين فلسطين، وسفير دولة فنزويلا، وممثل عن جامعة الدول العربية، وعدد من الأمناء العامين المساعدين لاتحاد المحامين العرب وأصدقاء وتلامذة الراحل.

وشاهد الحضور خلال الحفل فيلمًا تسجيليًا عن حياة الراحل، إضافة إلى توزيع كتاب «سيد عبدالغنى حكاية لا تنتهى»، وتضمن كلمات رثاء لنخبة من الساسة والمحامين والكُتاب والمفكرين المصريين والعرب وصورًا من حياة الراحل الخاصة والعامة.

وألقى عدد من الموجودين كلمات رثاء للراحل، من بينهم الدكتور محمد عبدالغنى، شقيق الراحل، نيابة عن الأسرة، وويلمر بارينتوس، سفير فنزويلا فى القاهرة، ومحب المكاوى، وكيل نقابة المحامين، مفوضًا من نقيب المحامين، والدكتور حيدر الجبورى، الوزير المفوض بجامعة الدول العربية، مدير إدارة شؤون فلسطين، والدكتور مصطفى القاضى، رئيس المكتب السياسى للحزب الناصرى، القائم بأعمال رئيس الحزب، وسلامة بسيسو، الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، والملحن أحمد إسماعيل.

وقال «عطية»، فى كلمته التى ألقاها نيابة عنه محب المكاوى: «فقدت برحيله عن دنيانا أخًا عزيزًا وصديقًا حقيقيًا وإنسانًا عظيمًا ووطنيًا رائعًا، هذه الإنسانية الفيّاضة والعطاء المغمور بالمحبة والوفاء رأيتهما رأْى العين فيما اكتشفته فى هذا الإنسان العظيم.

يُذكر أن «عبدالغنى» شغل منصب أمين صندوق النقابة العامة، وكان عضوًا بمجلس النقابة لعدة دورات، إضافة إلى كونه الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، كما شغل رئاسة الحزب العربى الناصرى لسنوات، حتى وافته المنية يوم الثلاثاء الموافق 5 يناير 2021.