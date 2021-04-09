شكرا لقرائتكم خبر عن مباحث الإنترنت تلقي القبض على عاطل: أسس شبكة إنترنت باشتراك دون ترخيص والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ألقت مباحث المنوفية بالتنسيق مع شرطة النقل والمواصلات القبض على عاطل لقيامه بإنشاء منظومة اتصالات لخدمات الإنترنت وبيعها للمواطنين بمقابل مادي دون ترخيص.

تم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

تلقى مدير أمن المنوفية إخطارا بضبط أحد الأشخاص بمركز بركة السبع لقيامه بإنشاء منظومة اتصالات لخدمات الإنترنت والإعلان عنها وتقديم خدماتها للمواطنين دون الحصول على ترخيص من الجهات المعنية، وتقاضى مبالغ مالية شهرية منهم بالمخالفة للقانون.

وبتفتيش مسكنه، عثر على كافة الأجهزة المعدة للنظام، وبمواجهة المذكور اعترف بقيامه بإنشاء تلك الشبكة وتوزيع خدمة الإنترنت على الراغبين مقابل مبلغ مالي.

تم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.