شكرا لقرائتكم خبر عن سوهاج تنفذ حملات مكثفة للنظافة والتجميل والإنارة استعدادًا لشهر رمضان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى، بتكثيف أعمال النظافة والاهتمام بأعمال التجميل والإنارة بالشوارع والميادين، وتقديم أعلى مستوى من الخدمات للمواطنين، والحفاظ على الشكل الحضاري للمحافظة، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك .

وقال الدكتور أحمد سامى القاضى نائب محافظ سوهاج إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج قامت بأعمال الصيانة وتركيب كشافات الإنارة الليد بقرية «أولاد شلول» بداية من نجع العرب وحتى كنيسة أولاد شلول مرورا بأولاد مامن، كما تمت صيانة محول الكهرباء التابع للوحدة المحلية لقرية «عرابة أبوالدهب» والسنترال العمومي بالقرية، وصيانة أسلاك الكهرباء بشارع الشمرات، وتركيب كشافات إنارة أمام مدرسة نجع تمام بالقرية، بالإضافة إلى صيانة وتركيب كشافات الإنارة بقرى «الشيخ مكرم، والعمرة» التابعين لمجلس قروي تونس، فضلا عن رفع 52 طنا من المخلفات والقمامة بشوارع قرية «أولاد عزاز، وطريق دمنو، وحي راشد، والمحامدة البحرية، وطريق أولاد عزاز، والقراقرة ونجع العرب والحرفيين وطريق الدير، والكوبري العلوي بقرية روافع القصير، وقرية بندار الكرمانية، وأماكن تجمع القمامة من منطقة الرهبة بالتلول الغربية وأولاد شلول، وقرية الكوامل وعرابة أبوالدهب، والصلعا» .

وأضاف القاضى أنه في حي شرق مدينة سوهاج استمرت أعمال تطوير شارع التحرير من أمام كنيسة ماري جرجس وحتى تقاطع شارع ١٥، وشملت أعمال الرصف وعمل الأرصفة وتركيب البردورات والجزيره الوسطى، كما تمت إنارة شوارع «أحمد حبشي، وميدان الشبان، وشارع المشنب حتى الجمهورية، وأمام السنترال العمومي، وشارع الإمام الحسين، وحمزة بن عبدالمطلب، وشارع الجمهورية»، بالإضافة إلى القيام بحملة نظافة وتطهير بامتداد شارع الجمهورية وحارة ابن حزم وآل البيت، وتم رفع كفاءة النظافة بالكورنيش الشرقي، ومحيط الديوان العام، وشارع جميلة أبوحريد وأبوسمبل والكرنك، كما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة أعمال الصيانة وتركيب كشافات الليد بمنطقة الحميات وطريق بين المقابر، والسمارنة الحلفاية، حيث تم تركيب 150 كشاف ليد، كما تم القيام بحملات رش وتطهير للشوارع الرئيسية والفرعية والمناطق الحيوية بالمدينة، حيث تم رش وتطهير شوارع «الشهداء- الجمهورية- هندسة الري- البساتين الشرقي- عمر مكرم- مركز الشباب- غرب البلد- مبنى مركز الشرطة- منطقة الوحدة المحلية- ماكينات الصرف الآلي»، وجارٍ استكمال سور شارع المركز بجهينة الشرقية، بتكلفة مليون و46 ألف جنيه ضمن خطة التجميل وبرنامج التنمية المحلية لصعيد مصر، وتم رفع المخلفات والقمامة من الشوارع، ورفع كفاءة منطقة بين عمارات الموقف والسوق الحضري، كما قامت الوحدة المحلية لحي غرب سوهاج بأعمال النظافة ورفع مخلفات القمامة بتفريعات منطقة القطب والغياتية، وشارع المحطة، وكذلك أعمال البساتين وقص وتهذيب الأشجار بمنطقة المخبز الآلي، ورفع كفاءة الإنارة بطريق ترعة نجع حمادي وفرعياته.

وأشار القاضى إلى أنه في مركز ومدينة أخميم، تم تركيب كشافات ليد وإنارة «بمنطقة التأمينات، وشارع معهد سيدى كمال الدين الأزهري، وشارع العسال، وطريق نجع أبوطالب» وطريق أخميم ساقلته حتى قرية نيدة والشوارع الرئيسية بالقرية، وتم تركيب 67 كشاف ليد بمنطقة مقابر الحواويش البحرية، والمدخل الغربي للقرية، ونجع عرام بالديابات، وتركيب 10 كشافات صوديوم بنجع يوسف بالحواويش القبلية، كما استمرت أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع سوهاج أخميم وتركيب البردورات بالجزيرة الوسطى، ورفع كفاءة الستارة الشجرية، واستمرار أعمال رصف ورفع كفاءة الطريق، وتم رفع 66 طن مخلفات وقمامة في حملات مكبرة شملت المنطقة الأثرية، وميدان مركز الشرطة، والموقف الشرقي، والخلوة.