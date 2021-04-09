شكرا لقرائتكم خبر عن «قرية بلا إدمان».. مبادرة للتوعية بأضرار تعاطى المخدرات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، إطلاق مبادرة لتنفيذ برامج توعوية متكاملة حول أضرار تعاطى المخدرات بالمحافظات المختلفة، تحت شعار «قرية بلا إدمان»، تتضمن تنفيذ العديد من الإجراءات الوقائية، وتوفير خدمات المشورة للأسر حول آليات الاكتشاف المبكر، وكيفية التعامل مع الحالات المرضية، والتواصل مع الخط الساخن لعلاج الإدمان «16023» لتقديم الخدمات العلاجية مجانًا‪ وفى سرية تامة.

وقالت الوزيرة، إنه يتم تنفيذ العديد من البرامج التوعوية حول كيفية الوقاية من الإدمان، من خلال زيادة الوعى بين قاطنى هذه القرى، خاصة الشباب والمراهقين، إذ يتم تدريب الشباب على اكتساب المهارات الحياتية للوقاية من تعاطى المخدرات، وكذلك تعزيز الوعى والتثقيف الأسرى، بما يكفل تمكين أفراد المجتمع من مواجهة هذه المشكلة، لافتة إلى أن هذه التدخلات تعتمد على التواصل المباشر مع الأسر داخل القرى، وتأهيل الكوادر المجتمعية من الشباب للمشاركة فى جهود التوعية بخطورة القضية.

وأضافت الوزيرة، أنه سيتم تنفيذ زيارات منزلية للأهالى، لتوعيتهم بخطورة المشكلة فى ظل اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا، فضلًا عن تقديم خدمات المشورة المستمرة والدعم النفسى، وتوفير الخدمات العلاجية لأى حالة إدمان مجانًا، وفى سرية تامة من خلال الخط الساخن التابع للصندوق‪.

بدوره، أوضح عمرو عثمان، مدير الصندوق، أن المبادرة تتضمن أيضًا اتخاذ تدابير فعَّالة ومبتكرة للكشف المبكر عن تعاطى المخدِّرات، وتنفيذ حملات مستدامة نحو قرى خالية من الإدمان، ومؤسسات خالية من تعاطى المخدرات، سواء أكانت مؤسسات تعليمية أو شبابية رياضية أو إدارية بقرى الريف بالعديد من المحافظات المختلفة، بجانب توفير خدمات تأهيلية واجتماعية وتمكين اقتصادى لمرضى الإدمان والمتعافين، لضمان استمرار تعافيهم وتيسير إعادة دمجهم الاجتماعى بشكل طبيعى.

وأشار «عثمان»، إلى أنه سيتم تنفيذ برنامج لرفع وعى جميع طلاب مدارس هذه القرى بخطورة القضية، وبناء مهارتهم الحياتية للتمكين من رفض تعاطى المخدرات، بجانب توعية العاملين بالمؤسسات الحكومية بأضرار الأدمان فى هذه القرى ضمن مبادرة «مصلحتك»، وكذلك السائقون والحرفيون بأنشطة تتماشى مع الفئات المختلفة من أجل الوقاية من المخدرات، منوهًا بأنه تم بدء تنفيذ المبادرة بالعديد من القرى بالمحافظات المختلفة، ومنها «المنيا، أسيوط، سوهاج، المنوفية، والبحيرة»، بإجمالى 25 قرية، شملها أكثر من 150 نشاطًا متنوعًا بمشاركة المتطوعين لدى الصندوق من أبناء هذه القرى بعد تدريبهم وتأهيلهم للمشاركة فى البرامج التوعوية تحت إشراف الصندوق.

وأوضح «عثمان» أنه سيتم تنفيذ معسكرات تأهيلية لبناء كوادر مجتمعية تطوعية من شباب هذه القرى، كما سيتم إطلاق دورى رياضى بين الشباب تحت شعار «أنت أقوى من المخدرات»، وكذلك التدريب على اكتساب المهارات الأسرية من أجل الوقاية من تعاطيها، فضلًا عن تنفيذ العديد من الزيارات المنزلية التى تستهدف توعية الأسر بخطورة مشكلة المخدرات على جميع المستويات، وآليات الاكتشاف المبكر، وكيفية التعامل مع الحالات المرضية من جميع الجوانب الصحية والنفسية والاجتماعية.