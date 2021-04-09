شكرا لقرائتكم خبر عن «النواب» يناقش الحسابات الختامية لموازنات الهيئات الاقتصادية غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يناقش مجلس النواب، غدًا، تقرير لجنة الخطة والموازنة عن التقرير العام، بشأن حساب ختامى الموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى، والخزانة العامة عن السنة المالية 2019 - 2020.

وتتضمن جلسات البرلمان مناقشة مشروع قانون بربط حساب ختامى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019 - 2020، ومشروعات قوانين بربط الحساب الختامى لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية عن السنة المالية 2019 - 2020 بواقع 50 مشروعًا، ومشروع قانون بربط حساب ختامى موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى عن السنة المالية 2019 - 2020. وفيما يخص الحساب الختامى للهيئات التابعة لوزارة العدل، من المقرر أن يناقش المجلس مشروع قانون باعتماد الحساب الختامى لموازنة وزارة العدل.