شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع الفريق صلاح المناوي قائد عمليات القوات الجوية في أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شُيعت، أمس، من مسجد السيدة نفيسة، جنازة الفريق صلاح المناوى، رئيس شعبة عمليات القوات الجوية في حرب أكتوبر.

وغيّب الموت «المناوى»، مساء أمس الأول، عن عمر 92 عامًا، وكتب نجل شقيقه على حسابه في موقع «فيس بوك»: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. انتقل إلى رحمة الله تعالى عمنا اللواء طيار صلاح المناوى، رئيس هيئة عمليات القوات الجوية خلال حرب أكتوبر.. اللهم ارحمه واعف عن سيئاته وتقبله مع الشهداء والنبيين والصديقين».

ولد الراحل في محافظة دمياط في 14 يوليو 1929، وتخرج في الكلية الحربية في فبراير 1950، ثم التحق بالكلية الجوية في 15 يونيو 1951، وتولى عددًا من المناصب القيادية بينها قائد لواء جوى عام 1964، وقائد فرقة جوية بقاعدة فايد عام 1965، كما تولى قيادة قاعدة أنشاص عام 1967، ودرّب مجموعة من الطيارين على الطائرة السوخوى 7، وتولى منصب نائب رئيس هيئة العمليات الجوية 1968، وعُين رئيسًا لهيئة العمليات الجوية عام 1969 حتى حرب أكتوبر.

حصل «المناوى» على عدد من الأوسمة والنياشين، بينها وسام النجمة العسكرية، والواجب العسكرى، ووسام الجمهورية من الطبقة، ونوط الواجب العسكرى من الطبقة الثانية وهو برتبة رائد طيار، من الرئيس الأسبق جمال عبدالناصر، في 9 مارس 1960، كما حصل على ميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة من الطبقة الأولى تقديرًا لحسن الأداء العسكرى الجوى بأمانة وإخلاص وهو برتبة عميد طيار أركان حرب من الرئيس أنور السادات في يوم 4 أغسطس 1971.

وعقب ترك الراحل الخدمة أنشأ جمعية خيرية لمساعدة أبناء قريته السرو؛ في محافظة دمياط، وطّور مستشفى القرية ودعمها بالعديد من الأجهزة والمعدات الحديثة.