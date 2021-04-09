شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تبحث إجراءات فتح القنصلية في بنغازي وتصحيح أوضاع العمالة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بحث وفد دبلوماسى مصرى في ليبيا، أمس الأول، إجراءات فتح القنصلية المصرية في بنغازى في الفترة القريبة المقبلة، وتصحيح الأوضاع القانونية للعمالة المصرية بالتنسيق مع الجهات المعنية والتعاون المُشترك فيما يتعلق بعقد لقاء لرجال الأعمال المصريين والليبيين في مدينة بنغازى من خلال الغُرف التجارية لدى الطرفين، فضلًا عن تذليل الصعاب التي تواجه المدرسة المصرية في بنغازى.

إلى ذلك، قال وكيل الوزارة الإيطالى للشؤون الأوروبية، فينتشنزو أميندولا، إنه ينبغى على الأوروبيين أولًا ضمان تحرير ليبيا من وجود الميليشيات العسكرية الأجنبية، وأضاف في مقابلة مع مجلة «فورميكي» الإيطالية، أن بلاده وفرنسا تعيدان إطلاق التعاون في السياسة الخارجية والتى كانت بمثابة بداية لاتفاق إيطالى فرنسى حول الملف الليبى المثير للانقسام، لافتًا إلى أن هناك سيناريو جديدا حاليًا مع حكومة وحدة ليبية تدعمها أوروبا والأمم المتحدة، فيما يمكن لإيطاليا القيام بدورها انطلاقًا من إعادة البناء الاقتصادى لليبيا.

من ناحية أخرى، أعلن مجلس الأعمال التركى وضع الترتيبات النهائية لوضع حجر الأساس لإقامة قاعدة لوجستية في ليبيا تبلغ مساحتها 50 ألف متر مربع، دون مزيد من التفاصيل، ويأتى ذلك فيما حذر تقرير بموقع «بوليتيكو» الإخبارى الدولى؛ من خطر استمرار اندفاع دول الاتحاد الأوروبى لمتابعة مصالحها الخاصة في ليبيا، ما سيقود لتكرار أخطاء الماضى، وتقويض احتمالات الاستقرار على المدى الطويل، مبينًا أن اتباع قادة أوروبا لنهج مشترك بناء وفعال إزاء ليبيا هو الضامن لدعم المكاسب المتحققة واستعادة المصداقية الأوروبية.