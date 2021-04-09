شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الشركات المصرية يتسلم مواقع العمل في الخط الرابع للمترو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تسلم اتحاد الشركات المصرية، مواقع العمل بالقطاع الغربى بالخط الرابع للمترو «أكتوبر- عمرو بن العاص».

وبحث الفريق كامل الوزير، وزير النقل، والمدير الإقليمى بوكالة التعاون الدولية اليابانية (جايكا) ماتسوناجا هيديكى، تدعيم التعاون بين الجانبين فى مجال مترو الأنفاق، والموقف التنفيذى للخط الرابع، واستعرضا الأعمال المدنية للمشروع (حدائق الأشجار – المساحة) والذى ينفذه اتحاد شركات (المقاولون العرب - بتروجت – كونكورد – حسن علام)، إذ تم تسليم مواقع العمل بمحطات (حدائق الأشجار – حدائق الأهرام – النصر – المتحف المصرى الكبير - الرماية - الأهرامات) لاتحاد الشركات، وتم وضع الأسوار الخارجية لمواقع العمل بالمحطات، فضلًا عن الانتهاء من أعمال الحفر الاستكشافى وأعمال الجسات، فى محطة الأهرامات وبدأت أعمال الحفر بمحطة حدائق الأشجار.

وأكد الجانبان على أهمية الإسراع فى الإجراءات الخاصة بالطرح لأعمال الجزء الشرقى من الأعمال المدنية للمشروع (المساحة - عمرو بن العاص) وعلى أهمية الانتهاء من الإجراءات الخاصة بأعمال الوحدات المتحركة، فضلًا عن أهمية مشروعات مترو الأنفاق فى تعظيم منظومة النقل الجماعى فى مصر وعلى سهولة تنقل المواطنين وكذلك أهمية مترو الأنفاق فى تسهيل تنقل ذوى الاحتياجات الخاصة.

وشدد وزير النقل على أن الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة لهم الأولوية القصوى فى مشروعات الهيئة القومية للأنفاق، إذ يتم تجهيز المحطات والقطارات لخدمة ذوى الاحتياجات الخاصة وتوفير علامات خاصة لهم، وتركيب إنذارات للتحذير من قدوم القطارات، فيما سيتم فى الخط الرابع للمترو تركيب بوابات على الأرصفة المزدحمة لحماية المواطنين، وتنفيذ كل الوسائل التى تسهل تنقلاتهم فى المحطات التى لا يتوافر فيها بعض هذه الوسائل وخصوصًا فى الخطين الأول والثانى للمترو.

من جانبه، أشاد هيديكى، بالتطور الكبير الذى تشهده مصر فى كافة المجالات، وبالتعاون مع وزارة النقل فى مجال مترو الأنفاق، معربًا عن سعادته البالغة بمرور الخط الرابع للمترو بالمتحف المصرى الكبير، مشيرًا إلى أنه تابع بسعادة بالغة الحدث المصرى التاريخى لنقل المومياوات الملكية إلى متحف الحضارة.