شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة تشكر الفنان مينا مسعود على ترويجه للفعاليات والمزارات السياحية المصرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في إطار دور أبناء مصر بالخارج في الترويج للسياحة المصرية، وفي ضوء الحدث المهيب الذي شهدته مصر السبت الماضي وهو احتفالية «موكب المومياوات الملكية»، توجهت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بخالص الشكر إلى الفنان المصري العالمي مينا مسعود سفير المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي» بالخارج، على دعمه للسياحة الوطنية وترويجه للفعاليات السياحية والمزارات الأثرية لمصر عبر منصاته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي تدوينة له عبر حسابه الشخصي على موقع إنستجرام، أعرب مسعود عن انبهاره بما شاهده من احتفال عظيم لموكب نقل المومياوات الملكية في مصر، وقال: «بعد كل هذه العظمة لا أستطيع الانتظار كثيرًا لرؤية فعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير الذي يعد هو أيضا التزاما مصريا خالصا بالحفاظ على ثقافة وتاريخ هذا الشعب العريق. فالمتحف الكبير أيضًا يؤكد أن مصر هي أعظم البلاد في أفريقيا والعالم».

وقالت السفيرة نبيلة مكرم إن المصري بالخارج مُبادر دائمًا وداعم ومساند لوطنه في كل الظروف والمناسبات، مؤكدة أن الفنان مينا مسعود يعتز بجذوره المصرية ويفتخر بحضارة بلاده العريقة ودائما يروج لها عبر منصاته الشخصية في إطار الحفاظ على الهوية والشخصية المصرية، كما فعل خلال زيارته لمنطقة الأهرامات بالجيزة في يناير الماضي، ضمن برنامج زيارته لمصر والذي ضم زيارات إلى عدد من المعالم السياحية البارزة.

وكانت وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم قد دعت أبناء الجاليات المصرية في دول العالم إلى الترويج على نطاق واسع لحفل موكب المومياوات الملكية كحدث وطني تاريخي على كافة المستويات.

جدير بالذكر أن موكب نقل المومياوات الملكية انطلق في احتفالية مبهرة من المتحف المصري بالتحرير إلى مكان عرضها الدائم بالمتحف القومي للحضارة المصرية بمنطقة الفسطاط بالقاهرة، السبت الماضي 3 إبريل، بحضور وتشريف السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقد ضم الموكب 22 مومياء من بينها ١٨ مومياء لملوك، و٤ مومياوات لملكات من بينهم مومياوات الملك رمسيس الثاني، والملك سقنن رع، والملك تحتمس الثالث، والملك سيتي الأول، والملكة حتشبوت، والملكة ميريت آمون زوجة الملك أمنحتب الأول، والملكة أحمس-نفرتاري زوجة الملك أحمس، كما تابعت العديد من الدول هذا الحدث الكبير ونقلته عدة قنوات تليفزيونية عالمية وعربية.