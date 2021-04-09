شكرا لقرائتكم خبر عن التربية الرياضية تنظم يوم ترويحي للطلاب الوافدين الأحد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنظم كلية التربية الرياضية جامعة المنوفية اللقاء الترويحى الأول للطلاب الوافدين بكليات الجامعة يوم الأحد القادم ١١ ابريل الساعة العاشرة صباحا تحت رعاية الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة والدكتور نانسى أسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب .

يبدأ اللقاء الترويحى بإستقبال الطلاب الوافدين بالصالة المغطاة بإستاد الجامعة بعرض بعض الفقرات الترويحية وتقديم عدد من العروض المنوعة للطلبة والطالبات يشارك بها الطلاب الوافدين بجانب إقامة مسابقة بين طلاب كلية التربية الرياضية وتوزع الجوائز على الفائزين منهم.

ويختم اللقاء بزيارة الطلاب الوافدين لكلية التربية الرياضية وتعريفهم بالملاعب وقاعات المحاضرات وصالات المنازلات والجمباز وقاعة الاجتماعات بالكلية.

يأتى تنظيم اللقاء الترويحى للطلاب الوافدين تحت اشراف الدكتور نعيم فوزى عميد كلية التربية الرياضية وإدارة الوافدين بالجامعة برئاسة الدكتورة سلوى فواد ويشرف على تنفيذ فقرات اللقاء دكتور اسلام غلاب رئيس قسم الادارة الرياضية والترويح ومنسق وحدة إدارة الطلاب الوافدين بالكلية.