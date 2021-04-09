شكرا لقرائتكم خبر عن حملات رقابية لضبط منافذ بيع الأسمدة والمخصبات الزراعية المغشوشة بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بضرورة تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على منافذ بيع الأسمدة والمبيدات الزراعية والمخصبات، لضبط المغشوش ومجهول المصدر منها، وكذلك غير المصرح به من قبل وزارة الزراعة، بالإضافة إلى رصد أي مخالفات تشكل تهديداً للصحة العامة والبيئة والإنتاج الزراعي والصادرات الزراعية، مشدداً على عدم التهاون مع المخالفين وإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيالهم.

ومن جانبه أشار المهندس على لاشين، وكيل وزارة الزراعة، إلى قيام إدارة الرقابة على المبيدات والمخصبات بالمديرية، بالتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات المائية، بشن حملة تفتيشية على أحد منافذ بيع الأسمدة والمبيدات الزراعية والمخصبات، بقرية السلام التابعة لرئاسة مركز ومدينة بلبيس، بعد وردود معلومات تفيد قيام صاحبه بالإتجار في المبيدات والمخصبات الزراعية بدون ترخيص من وزارة الزراعة، وبالفحص تبين إنتهاء رخصتي الإتجار في المبيدات والمخصبات الزراعية، بالإضافة إلى ضبط أصناف غير مسجلة بوزارة الزراعة وأصناف محظور بيعها .

أضاف وكيل وزارة الزراعة ،أنه تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة، وتحرير محاضر أحوال شرطة البيئة والمسطحات المائية بالشرقية، والتحفظ على المضبوطات لحين صدور قرار النيابة العامة في هذا الأمر، مؤكدا تواصل جهود المديرية بتكثيف الحملات التفتيشية، لضبط المخالفات والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين بالمحافظة.