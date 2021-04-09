شكرا لقرائتكم خبر عن غلق منشأة طبية خاصة تعمل بدون ترخيص في مركز بلبيس بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت إدارة العلاج الحر بمديرية الشؤون الصحية بالشرقية، ومفتشي الإدارة الصحية ببلبيس، حملة للتفتيش على المنشأت الطبية الخاصة، تم خلالها مداهمة وتفتيش منشأة طبية خاصة تعمل بدون ترخيص بقرية كفر القديم بمركز بلبيس، بالمخالفة للقانون، يأتي ذلك في إطار خطة وزارة الصحة ومديرية الشؤون الصحية بالمحافظة، بالمرور المكثف وإحكام الرقابة على المنشآت الطبية غير الحكومية «الخاصة»، وضبط المخالف منها، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، وتشميع المنشأة الطبية غير المرخصة بكامل محتوياتها، وتحرير محضر برقم ٢٨ جنح لسنة ٢٠٢١ بمركز الشرطة ببلبيس.

وأكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إستمرار الحملات المكثفة لمتابعة المنشآت الطبية، ومختلف المنشآت الأخري بالمحافظة، والضرب بيد من حديد على المخالفين، مؤكداً عدم التهاون في إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، والتي من شأنها عدم المساس بصحة وسلامة المواطنين، مقدماً الشكر والتقدير لفريق العمل المشارك في الحملة على الجهود المبذولة لصالح المواطنين بمحافظة الشرقية.