شكرا لقرائتكم خبر عن مصادرة 6 تكاتك خالفت خطوط السير وتغريم ٧ مواطنين لعدم ارتداء الكمامة بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كثفت الأجهزة التنفيذية بمراكز ومدن محافظة الشرقية، بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، من الحملات الميدانية لضبط التكاتك المخالفة لخطوط السير بالشوارع والطرق الرئيسية، فضلاً عن المرور على المواقف العمومية للتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية، وإرتداء الكمامة الواقية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا وتطبيق القانون على غيرالملتزمين.

وفي هذا الإطار، شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة الزقازيق، حملات ميدانية لمتابعة إلتزام أصحاب التكاتك بخطوط السير والتي تسير بشوارع المدينة بدون ترخيص، أسفرت الحملات عن ضبط ٦ تكاتك مخالفة لخطوط السير، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما قامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة أولا صقر، بتغريم ٧ مواطنين مخالفين لعدم إلتزامهم بإرتداء الكمامة الواقية، ودفع الغرامة المالية المقررة وقدرها ٥٠ جنيها، حرصاً على سلامتهم وصحتهم من الإصابة بفيروس كورونا.

ومن جانبه أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إستمرار الأجهزة التنفيذية بمراكز ومدن المحافظة، في شن حملاتها المفاجئة لضبط غير الملتزمين وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.