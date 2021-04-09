شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 10 سنوات من إعادة التأهيل.. وزيرة الثقافة تفتتح قصر ثقافة العريش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتحت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، واللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، مساء أمس الأول، قصر ثقافة العريش بعد 10 سنوات من الإحلال والتجديد، بتكلفة بلغت نحو 35 مليون جنيه.

وأكدت «عبدالدايم» اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى بتحقيق التنمية الثقافية لسيناء في إطار التنمية الشاملة، موضحة أن القصر سيقوم بإعداد برامج لتدريب المرأة على الحرف البيئية والتراثية، والشباب على استخدام التكنولوجيا الحديثة، إلى جانب تأسيس مركز لتنمية الموهوبين والمبدعين ورعايتهم، ما يعكس اهتمام الوطن بتنفيذ استراتيجية لتحقيق العدالة الثقافية في كافة ربوع مصر، وسيتم البدء في تنفيذ برنامج لتنمية المواهب والنابغين والمبدعين من الأطفال والشباب في سبتمبر المقبل، وفى أكتوبر نبدأ تنفيذ مشروع ثقافى آخر وهو «ابدأ حلمك»، وجار الإعداد لتطوير وتجديد سينما العريش الصيفى وإعادة افتتاحها قريبًا.

وعرض المحافظ على الوزيرة مطالب واحتياجات أبناء سيناء من أدباء وكتاب وشعراء وفنانين وغيرهم، بهدف نمو ودعم الثقافة على أرض المحافظة في كافة المجالات.

يذكر أن قصر ثقافة العريش تبلغ مساحته الكلية 1950 مترا مربعا، ومكون من مبنى أرضى وطابقين وسطح، ويضم الدور الأرضى مسرحا يتسع لـ700 مشاهد.

على جانب آخر، دشنت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، مبادرة «لا لأكياس البلاستيك» بمدينة دهب، وقرر «فودة» تفعيل الضبطية القضائية لرئيس المدينة لتحرير محاضر ضد أصحاب المحال والبازارات التي تخالف قرار منع استخدام الأكياس البلاستيك العادية داخل جميع المحال، قائلا: «لن يسمح باستخدامها».

وأوضحت «فؤاد» أن مدينة دهب ستشهد تطورًا كبيرًا هذا العام، خاصة أن الوزارة بالتعاون مع المحافظة قررت استكمال عمليات تطوير محمية أبوجالوم، وإزالة أي تعديات.

وفى الغردقة، عادت حركة بيع وتداول الأكياس البلاستيكية بعد نحو عام ونصف من تطبيق وصدور قرار حظر استخدامها واستبدالها الورقية أو أحادية الاستخدام بها، فخلال الأشهر الماضية توقفت الأجهزة واللجان المختصة عن ملاحقة المخالفين، كما توقفت مبادرات التوزيع المجانية للأكياس صديقة البيئة.

وطالبت غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية بالبحر الأحمر مسؤولى مراكز الغوص واللنشات السياحية بالغردقة بالالتزام بتنفيذ قرار الحد من استخدام المنتجات البلاستيكية أحادية الاستخدام وأهمية الالتزام بهذا القرار للحفاظ على البيئة البحرية والحد من التهديدات والأضرار التي تواجه الحياة البحرية.

وقررت الغرفة تشكيل لجان تفتيش ومتابعة للمرور على العائمات البحرية بشكل مفاجئ للتأكد من الالتزام بتنفيذ القرار، وسيتم تطبيق غرامة 15 ألف جنيه على المخالفين.