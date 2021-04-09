شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: تعافى 439 حالة وتسجيل 789 إصابة جديدة بـ«كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الصحة تعافى 439 مصابًا من فيروس كورونا داخل المستشفيات، ليرتفع إجمالى المتعافين إلى 157889 حالة.

وذكرت الوزارة أنه تم تسجيل 789 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، إلى جانب وفاة 33 حالة جديدة، لافتة إلى أن إجمالى العدد الذى تم تسجيله فى مصر بالفيروس هو 208082 إصابة، بينها 157889 حالة شفاء، و12323 وفاة.

وتواصل وزارة الصحة رفع استعداداتها بالمحافظات جميعًا، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن «كورونا»، واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض مُعدية، فضلًا عن تخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقى استفسارات المواطنين بشأن الفيروس والأمراض المُعدية، منها الخط الساخن «105» و«15335» ورقم «واتس آب» «01553105105»، بالإضافة إلى تطبيق «صحة مصر» المتاح على الهواتف.