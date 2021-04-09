شكرا لقرائتكم خبر عن الأحد.. انطلاق البرنامج التدريبي لمديري المدارس الابتدائية في الوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تشهد مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد ، يوم الأحد المقبل، انطلاق برنامج تدريبي لمديري المدارس الابتدائية والمنفذ بالتعاون مع إدارة التدريب بالمديرية.

وقال الدكتور سمير النيلي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، اليوم الجمعة، إن الدورة تأتى في إطار حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على الاهتمام بالتنمية المهنية المستدامة لجميع فئات العملية التعليمية خاصة في ظل التغيرات الجديدة، واستحداث طرق جديدة للتقييم واستكمالًا لدور إدارات التدريب في التنمية المهنية.

وأشار النيلي، إلى أنه سيجري التدريب لجميع مديري مدارس المرحلة الابتدائية بالإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة، فيما يتضمن التدريب إدارة البيئة المدرسية في ظل الظروف المستجدة في موضوع المشاركة المجتمعية، والعلاقات الخارجية، والقيادة، والإشراف التربوي، والتحفيز، والدعم في سلوكيات متابعة وتقييم عمليات التعليم والتعلم، وبناء برامج تشاركية مع المجتمع المحلى، وشرح الكتب الدورية والقوانين المنظمة للعمل، وتوزيع المسؤوليات طبقًا للمستجدات، وتحفيز وتشجيع المعلمين على حضور التدريبات المهنية وذلك فى اطار رالبرامج التدريبية التى تطلقها وزارة التربية والتعليم لصقل مهارات كافة العاملين بالمنظومة التعليمية بالوادى الجديد.