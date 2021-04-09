شكرا لقرائتكم خبر عن «الإسكان» تتابع تنفيذ وحدات «الاستخدام المختلط» بالعاصمة الإدارية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه جارٍ الانتهاء من تنفيذ 2560 وحدة (64 عمارة) بعمارات الاستخدام المختلط بالحى السكنى الثالث R3 بالعاصمة الإدارية الجديدة، كما يجرى أيضا الانتهاء من تنفيذ 952 وحدة سكنية «485 مبنى» بمبانى الفيلات والتاون هاوس بالمجاورتين الرابعة والخامسة بالحى، بنسبة إنجاز بلغت نحو 93%.

وقال المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، إن عمارات الاستخدام المختلط تحتوى على خدمات بمسطحات تجارية وإدارية بمساحة 73600 م2 تجارى، ومساحة 77760 م2 إدارى، وتعد كخدمات للحى بالإضافة إلى الخدمات المركزية بمنطقة الواحة وتحتوى كل عمارة من تلك العمارات على بدرومين ودور أرضى تجارى ودور ميزانين إدارى و٦ أدوار سكنية، كما تحوى بداخلها مناطق بلازا وممشى سياحيا ونافورة وكافيتريات وجميع الخدمات، وذلك فى كل منطقة لكل مجاورة.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن فيلات الحى السكنى الثالث بمشروع الـAlmaqsad بالمنطقة D4 المجاورة الرابعة، تأخذ الطراز المعمارى الحديث، منها ما هو تاون هاوس وتوين هاوس وفيلات منفردة بمساحات مختلفة، ويحيط بتلك المنطقة سور خارجى لتوفير وسائل الأمان، بينما مبانى الفيلات بالمجاورة الخامسة بالمنطقة D5 تأخذ الطراز المعمارى بشرق المتوسط.

وأضاف الشربينى: «تم وجارٍ تنفيذ عدة مشروعات خدمية بالحى السكنى الثالث R3 بنسبة إنجاز تخطت 90%»، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ مسجد محلى لـ150 مصلٍّ، وجارٍ تسليمه لوزارة الأوقاف تمهيدا للافتتاح، وكذا تم الانتهاء من سوقين تجاريتين على مستوى عال من التنفيذ، تضم 10 محال تجارية لكل سوق، وتم بيع سوق منها فى مزاد علنى للجمهور، وجارٍ الانتهاء من أعمال تنفيذ مبنى مجمع مطاعم بمساحة ٦ آلاف م2 يشمل هايبر، والدورين الأول والثانى تجارى، والدور الثالث إدارى، ومبنى سوق تجارية «وطنية ماركت»، وحضانتين بنسب متقدمة من الإنجاز.

فى سياق متصل، التقى الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان، جيفرى آدمز، السفير البريطانى بالقاهرة، وممثلى إحدى الشركات البريطانية العاملة بمجال الطاقة والبنية التحتية، لبحث سُبل التعاون بين الجانبين فى مجالات مياه الشرب والصرف الصحى، ووضع تصور للفرص المستقبلية للتعاون بين البلدين.

وأوضح «إسماعيل» أن اللقاء يأتى فى إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والاهتمام بمشروعات تحلية مياه البحر كمصدر إضافى للموارد المائية المتاحة.

واستعرض نائب الوزير الهيكل المؤسسى لقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحى، وسياسة واستراتيجية القطاع.