شكرا لقرائتكم خبر عن الأحد.. جامعة المنوفية تنظم قافلة متكاملة بالتعاون مع «حياة كريمة» لقرية العراقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنظم جامعة المنوفية الأحد القادم قافلة متكاملة بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة لقرية العراقية بمركز الشهداء محافظة المنوفية في عددًا من التخصصات الطبية والتمريض والطب البيطري والزراعة والتربية والتربية النوعية ومكافحة الإدمان، وذلك ضمن مبادرة حياة كريمة.

وسوف تقوم القافلة بتوقيع الكشف الطبى المجاني بالوحدة الصحية في تخصصات الباطنة والأطفال والعظام وأنف وأذن ورمد ونفسية وجلدية.

كما يتم الكشف البيطري على الماشية بالسونار في الوحدة البيطرية، بالإضافة إلى ما تقدمه كلية الزراعة من التوعية بالمحاصيل الزراعية بالجمعية الزراعية، وتساهم كلية التربية والتربية النوعية في تعليم الحرف المختلفة ومحو الأمية لأهالي القرية وخدمات أخرى توعوية تقدمها كلية التمريض في التوعية بالإسعافات الأولية ومكافحة الأدمان بمدرسة الشهيد أشرف حبيب الإبتدائية.