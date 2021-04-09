شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة انتخاب مصر نائباً لـ«التنفيذى للمستوطنات» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمد المجلس التنفيذى لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، خلال اجتماعه الأول لعام 2021، والذى عُقد يومى 7 و8 أبريل الجارى، قرارًا بإعادة انتخاب مصر لمنصب نائب رئيس مكتب المجلس التنفيذى عن المجموعة الإفريقية للفترة 2021-2022.

وسبق انتخاب مصر لعضوية المجلس للفترة 2019 - 2023 خلال الدورة الأولى لجمعية الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية فى مايو 2019.

وأعرب السفير خالد الأبيض، مندوب مصر الدائم لدى البرنامج، عن سعادته بإعادة انتخاب مصر، وخالص تقديره لدعم الأشقاء من الدول الإفريقية لإعادة تولى مصر المنصب وثقتهم فى قدرتها على تعزيز المصالح الإفريقية والدفاع عنها.