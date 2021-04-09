شكرا لقرائتكم خبر عن للمؤهلات العليا والمتوسطة والأقل.. آخر موعد للتقدم لوظائف جديدة في الطب الشرعي (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة العدل عن 133 وظيفة جديدة للتعيين في مصلحة الطب الشرعي التابعة للوزارة من خريجي كليات الطب البشري والهندسة والتجارة والمؤهلات المتوسطة، مؤكدة أن يوم الاثنين 12 أبريل من الشهر 2021 هو آخر أيام التقدم.

وأوضحت الوزارة أنها لن تلتفت إلى طلبات التعيين بعد الميعاد المحدد يوم الاثنين المقبل، وأكدت أن طلبات التعيين يجب أن ترسل باسم رئيس قطاع مصلحة الطب الشرعي على البريد المسجل بعلم الوصول، على العنوان التالي: مبنى الطب الشرعي بشارع بيرم التونسي في السيدة زينب بمحافظة القاهرة.

وقالت إنها لن تلتفت أيضا للطلبات التي تسلم بالأيدي، وذلك بعد استيفاء الأوراق المطلوبة طبقا للشروط المحددة.

1- مطلوب 32 من خريجي كليات الطب والجراحة للتعيين بوظيفة معاون طبيب شرعي ميداني.

2- مطلوب 17 شخصًا من خريجي كليات الطب والجراحة أيضا لوظيفة معاون طبيب شرعي معملي.

3- أخصائي، مهندسين خريجي كلية الهندسة قسم مدني أو أجهزة طبية.

4- مطلوب 5 أشخاص للتعيين في وظائف باحثي تمويل ومحاسبة، بشرط أن يكون المتقدم خريج كلية تجارة شعبة محاسبة.

5- مطلوب باحث لوظيفة تنمية إدارية لخريجي كلية حاسبات ومعلومات.

6- مطلوب 6 أشخاص حاصلين على مؤهل متوسط دبلوم تجارة شعبة عامة لوظيفة كاتب رابع.

7- مطلوب 27 شخصًا من مؤهلات أقل من المتوسط للتعيين في وظيفة مساعد تشريح.

8- مطلوب 5 أشخاص للتعيين في وظيفة سائق بشرط أن يكون المتقدم حاصلًا على مؤهل دراسي أقل من المتوسط.

9- مطلوب 59 شخصًا لوظيفة معاون خدمات ضمن التعيينات التي تضمنها الإعلان للمؤهلات أقل من المتوسط.

هناك شروط أخرى تضمنها الإعلان للتعيين في تلك الوظائف في مقدمتها أن يكون المتقدم يمتلك القدرات الخاصة بطبيعة الوظيفة التي سيتقدم لها، بالإضافة إلى ضرورة أن تتوافر لديه مهارة استخدام الحاسب الآلي تحديدا نظام office، ومن الشروط أيضا ان يمتلك المتقدم مهارات العمل داخل الجماعة ويمتلك القدرات على التعامل مع كافة المشكلات بشكل سريع.

الأوراق المطلوبة للتقدم للتعيين

1- تقديم بيان بحالة الوظيفة للمتقدم يتضمن تقييم الأداء آخر 3 سنوات.

2- صورة من المؤهل الدراسي للمتقدم مع الاطلاع على الأصل.

3- صورة من بطاقة الرقم القومي سارية.

4- الحصول على موافقة كتابية من جهة العمل على التقدم للمسابقة.