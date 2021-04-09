شكرا لقرائتكم خبر عن تحذيرات في البحر الأحمر من انتشار النجم الشوكي : يهدد الشعاب المرجانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حذر عدد من العاملين في نشاط الغوص بالبحر الأحمر من ظهور نجم البحر الشوكي التاجي المدمر للشعاب المرجانية في عدد من مواقع الغوص الغردقة حيث رصد غطاسون أعداد من هذا الكائن البحري تتحرك على الشعاب المرجانية ويقوم بإفراز الإنزيمات الهاضمة ثم امتصاص الأجزاء الرخوة الحيوانية من الشعاب المرجانية وترك هياكلها ميتة.

وقام غطاسون من انتشال وصيد عدد من الحيوان البحري وتم استخراجهم من الأعماق حفاظًا على الشعاب المرجانية والتوازن البيئي.

وكشف خبراء البيئة البحرية أن ظهور نجم البحر الشوكي ناتج عن الأضرار البيئية الناشئة من الأنشطة البشرية حيث أن مثل هذه الظاهرة تحدث في المناطق المرتبطة بأنشطة بشرية مكثفه مثل أنشطة الصيد نتيجة لأنها تؤدى إلى اختلال في التوازن البيني واختفاء الأعداء الطبيعيين لنجم البحر الشوکي مثل أسماك الزند والخنزير وبعض القواقع البحرية مثل البوق.

وحذر الخبراء من تكاثر مثل هذا الكائن الحي بمواقع الغوص فهو حيوان مائي لافقاري وينتمي إلى شوكيات الجلد ويمتد بأذرعه الكثيرة ولا يوجد لديه رأس وانما يحتوي على جهاز عصبي قوى ومستقل وعلى الرغم من ضآلة حجم هذا الكائن إلا ان تواجده بكثره يتسبب في دمار كميات كبيرة من الشعاب المرجانية.

وطالب العاملون بالعطس بسرعة تحرك اجهزة وزارة البيئة والمحميات لإجراء مسح بحري لمناطق الشعاب المرجانية لبيان موقف انتشار نجم البحر الشوكي وسرعة رصده وصيده قبل انتشاره بشكل كبير.