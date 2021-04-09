شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسوان يطالب الباعة الجائلين بالانتقال إلى السوق الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بجولة بأسواق الشواربى والحارث والسياحى القديم تفقد خلالها مستوى النظافة العامة، بجانب جهود رفع الإشغالات والباعة الجائلين، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ أعمال التطوير الجارية في المرحلة الثالثة من السوق السياحي القديم بطول 350 متر .

وطالب محافظ أسوان الباعة الجائلين بالإستعداد لنقلهم إلى السويقة الجديدة بمنطقة الجيش، مؤكداً على أنه عقب الإنتهاء من مشروع التطوير والتجميل لن يتم السماح بإستمرار وجود أي إشغالات داخل هذه الأسواق السياحية، كما سيتم مصادرة البضائع وتحويلها لدور الرعاية والملاجئ الإجتماعية .

وعقب ذلك تفقد اللواء أشرف عطية مشروع إنشاء السويقة الجديدة بمنطقة الجيش والذى سيضم 90 باكية ومحل في موقع تجارى متميز يضم دورات عمومية حضارية به للرجال والسيدات، موجهاً إلى توسعة المحلات والبايكات لتكون بمساحة 8 م2، مع تعلية الحوائط إلى متر و20 سم، على أن يتوازى مع ذلك إنشاء أسوار بمداخل ومخارج السويقة، وتركيب كاميرات مراقبة ومنظومة حريق تأمينية حتى يتسنى إستقبال الباعة الجائلين وتسليم هذه المحلات بعد إجراء قرعة علنية بأرقام محددة .

وخلال جولته الميدانية استمع المحافظ لشكاوى ومطالب المواطنين حيث وجه المسئولين لدراستها والعمل على تلبيتها وفقاً للضوابط والقوانين المنظمة .