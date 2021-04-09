شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية يتابع لقاء محافظ المنيا مع وفد برنامج التنمية المحلية بالصعيد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تابع اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، جهود وحدة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والممول من البنك الدولى والحكومة المصرية بمد نطاق عمل البرنامج في محافظتى المنيا وأسيوط، في إطار اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، ودعمه لتنمية الصعيد.
وقال بيان صحفي، الجمعة، إن وزير التنمية المحلية تلقى تقريرا حول لقاء اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا مع وفد برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر برئاسة الدكتور خالد عبدالحليم، نائب مدير البرنامج للتخطيط، لتحديد متطلبات الفترة المقبلة، للاتفاق على أجندة ورشة العمل المزمع تنفيذها لإطلاق أنشطة البرنامج، وتحديد الخطوات التنفيذية المطلوبة للبدء، إلى جانب الانتهاء من الإطار المؤسسي، ولقاء فريق عمل مع وحدات التنفيذ المحلية، لضمان التنسيق الكامل للجهود بين لجنة التخطيط المحلي، والوحدات المحلية، ومديريات الخدمات لتنفيذ مشروعات وأنشطة البرنامج، بالإضافة إلى التعريف بالمجلس الاقتصادي الاجتماعي وإجراءات تشكيله، ووضع آليات للإطار التخطيطي وبناء القدرات وإعداد الخطط في إطار تخطيطي تنموي متكامل.
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