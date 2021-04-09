شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية يتابع لقاء محافظ المنيا مع وفد برنامج التنمية المحلية بالصعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، جهود وحدة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والممول من البنك الدولى والحكومة المصرية بمد نطاق عمل البرنامج في محافظتى المنيا وأسيوط، في إطار اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، ودعمه لتنمية الصعيد.

وقال بيان صحفي، الجمعة، إن وزير التنمية المحلية تلقى تقريرا حول لقاء اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا مع وفد برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر برئاسة الدكتور خالد عبدالحليم، نائب مدير البرنامج للتخطيط، لتحديد متطلبات الفترة المقبلة، للاتفاق على أجندة ورشة العمل المزمع تنفيذها لإطلاق أنشطة البرنامج، وتحديد الخطوات التنفيذية المطلوبة للبدء، إلى جانب الانتهاء من الإطار المؤسسي، ولقاء فريق عمل مع وحدات التنفيذ المحلية، لضمان التنسيق الكامل للجهود بين لجنة التخطيط المحلي، والوحدات المحلية، ومديريات الخدمات لتنفيذ مشروعات وأنشطة البرنامج، بالإضافة إلى التعريف بالمجلس الاقتصادي الاجتماعي وإجراءات تشكيله، ووضع آليات للإطار التخطيطي وبناء القدرات وإعداد الخطط في إطار تخطيطي تنموي متكامل.