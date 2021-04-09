شكرا لقرائتكم خبر عن بعد شكاوى عقار 12 .. وزير التنمية المحلية يغلق مطعمًا بمنطقة شيراتون المطار (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استجاب اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، لشكوى المواطنين القاطنين بالعقار رقم 12 المنطقة الأولى بمساكن شيراتون التابعة لحي النزهة، بشأن وجود أحد المطاعم أسفل العقار، تسبب في نشوب حريق، ما يهدد سلامة وحياة المواطنين من سكان العقار وسكان العقارات المجاورة، وقد يؤدى لكارثة، بالإضافة إلى قيام المطعم ببعض المخالفات ومنها خاصة بالتراخيص وتعدٍ على أملاك الدولة.

وقال بيان صحفي الجمعة، إن وزير التنمية المحلية كلف على الفور الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة بسرعة التحرك لحل المشكلة.

وعلى الفور، قام اللواء إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، بحملة لمعاينة الموقع على الطبيعة، وتم غلق المطعم المذكور بالشكوى ورفع العداد الكهربائي، مع إزالة التند والإشغالات في المسافة الحرة بين العقارات والتي كان يستغلها المطعم.

كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه صاحب المطعم وغلق المطعم.

وأشاد الأهالي من سكان العقار بسرعة تحرك وزارة التنمية المحلية ومحافظة القاهرة وحل المشكلة.

غلق مطعم مخالف بمساكن شيراتون بعد تضرر الأهالي منه

غلق مطعم مخالف بمساكن شيراتون بعد تضرر الأهالي منه

غلق مطعم مخالف بمساكن شيراتون بعد تضرر الأهالي منه

غلق مطعم مخالف بمساكن شيراتون بعد تضرر الأهالي منه

غلق مطعم مخالف بمساكن شيراتون بعد تضرر الأهالي منه

غلق مطعم مخالف بمساكن شيراتون بعد تضرر الأهالي منه

غلق مطعم مخالف بمساكن شيراتون بعد تضرر الأهالي منه

غلق مطعم مخالف بمساكن شيراتون بعد تضرر الأهالي منه

غلق مطعم مخالف بمساكن شيراتون بعد تضرر الأهالي منه