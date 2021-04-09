شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية يفتتح عددًا من معارض أهلًا رمضان بمدن المحافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يفتتح اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، غدا السبت، معارض «أهلا رمضان»، بعدد من مدن المحافظة.

وقال المحافظ، في بيان صحفي الجمعة، إن المعارض يتم فيها توفير جميع متطلبات المستهلكين من خلال عرض لحوم وسلع غذائية ورمضانية بأسعار المصنع من خلال عرض شركات التصنيع، مشيرا إلى أنه تم الإعداد لـ 12 معرضا على مستوى المحافظة، بواقع معرض بكل مدينة ومعرضين في بنها وشبرا الخيمة بحي شرق وغرب، لعرض السلع بأسعار مخفضة من 10 حتى 15%.

وأكد «الهجان» أنه جار تكثيف الحملات للمرور على المحلات للتأكد من صلاحية السلع الرمضانية في الأسواق والمحلات، وبيان السلع منتهية الصلاحية المخزنة من العام الماضي.

وافتتح الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء عبدالحميد الهجان محافظة القليوبية، أمس الخميس، معرض «أهلا رمضان»، بميدان المؤسسة بشبرا الخيمة.