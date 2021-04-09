شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تسير غدا 77 رحلة دولية وداخلية لنقل 6038 راكبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسير شركة مصر للطيران غدا السبت، 77 رحلة دولية وداخلية وشحن جوي، على متنها ما يقرب من 6038 راكبا، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة، سواء داخل المطار أو على متن الطائرات، للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وقالت مصر للطيران في بيان صحفي اليوم الجمعة، إن الرحلات الجوية تنطلق من مطار القاهرة الدولي إلى كل من (بيروت، نيويورك، بغداد، لاجوس، أكرا، تونس، الدوحه، لندن، دبي، باريس، جنيف، اسطنبول، امستردام، فرانكفورت، بروكسل، كوبنهاجن، برلين، موسكو، أبوظبي، أثينا، فيينا، ميونيخ، عمان، ميلانو، البحرين، الخرطوم، الشارقة، دار السلام، عنتيبي، أديس أبابا)، بالإضافة إلي 25 رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ و الغردقة و الأقصر و أسوان، و 3 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 6038 راكب.

وتلتزم مصر للطيران بقرار الحكومة المصرية، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويشمل ذلك المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولارا في حال عدم إحضاره شهادة الـPCR معه، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين

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