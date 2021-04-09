شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365.. قمة «مصرية - تونسية » اليوم بقصر الاتحادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنشر الخليج 365 فى عدده الصادر غدا، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية، أبرزها: قمة «مصرية - تونسية» اليوم بقصر الاتحادية.. الرئيس السيسى يستقبل نظيره التونسى قيس سعيد بمطار القاهرة.. الزيارة تستمر لمدة 3 أيام وتتناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك فى مختلف المجالات

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