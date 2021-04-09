شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو لاستقبال الرئيس السيسي نظيره التونسى قيس سعيد بمطار القاهرة الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الموقع الرسمى لرئاسة الجمهورية، فيديو لمراسم استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسى بعد ظهر اليوم بمطار القاهرة أخيه الرئيس التونسى قيس سعيد الذى يحل ضيفًا عزيزًا على مصر فى زيارة رسمية لمدة ثلاثة أيام.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أنه سيتم عقد لقاء قمة مصرية تونسية غدًا السبت بقصر الاتحادية من المقرر أن تتناول التباحث حول عدد من القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المتبادل، وكذلك سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك فى كافة المجالات، خاصة على المستوى الأمنى والاقتصادى والاستثماري.