شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. ‏الرئيس السيسي يستقبل نظيره التونسى قيس سعيد بمطار القاهرة الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 المزيد من الأخبار والتقارير الهامة على مدار الساعات القليلة الماضية، أبرزها، استقبال ‏الرئيس السيسي نظيره التونسي قيس سعيد بمطار القاهرة الدولي، فضلاً عن تقارير سياسية واقتصادية ورياضية وفنية متنوعة.

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الرئيس السيسي يرسل برقية تعزية للملكة إليزابيث لوفاة زوجها الأمير فيليب

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسى برقية تعزية إلى الملكة إليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة فى وفاة الأمير فيليب دوق ادنبرة، معربا عن خالص تعازيه وصادق مواساته للملكة ولجميع أعضاء الأسرة الملكية فى مصابهم، حسبما صرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.

زاهى حواس لـ"الخليج 365" من المدينة المفقودة المكتشفة بالأقصر: تسمى "إشراقة آتون" وتعود للملك أمنحتب الثالث.. كانت منطقة صناعية وسكنية وإدارية.. ويبعث رسالة للآثريين: "عاوزين نكون علماء فى آثارنا قبل الأجانب"

التقى ”الخليج 365” مع الدكتور زاهى حواس عالم الآثار المصرى ورئيس البعثة المصرية التى اكتشفت أكبر مدينة سكنية وإدارية وصناعية فى غرب محافظة الأقصر، وهى المدينة المفقودة "إشراقة آتون"، التى تضم سلسلة من المنازل التى تؤكد أنه البر الغربى كان به حياة وليس كله مدافن كما يقال، حيث قال حواس، أنه تم الكشف عن أضخم وأكبر مدينة أثرية عثر عليها حتى الآن، وهى من عهد أعظم ملوك مصر وهو الملك أمنحتب الثالث، الذى حكم مصر من 1391 قبل الميلاد.

وكالة تانيوج الصربية: مصر قبلة السائحين الصرب واستئناف رحلات الشارتر قريبا

تبدأ النواقل الجوية الصربية اعتبارا من صيف هذا العام تكثيف رحلات الشارتر الجوية إلى المقاصد السياحية الكبرى فى العالم وفى مقدمتها مصر التى وضعتها صربيا كأهم مقصد سياحى يتطلع الصربيون لزيارته، وقالت وكالة تانيوج الرسمية للأنباء، أن حكومة الصرب قد أجرت التنسيق اللازم بين النواقل الجوية / الشارتر / فى صربيا ووكلاء السياحة والسفر المحليين لتنفيذ برنامج التكثيف للرحلات الجوية إلى مصر ودول اخرى بمعدل 800 رحلة شارتر وهى الرحلات التى سيتجه معظمها إلى المناطق السياحية المصرية كالغردقة وشرم الشيخ فى مصر خلال الايام القادمة استثمارا لموسم عطلات عيد الفصح والأول من مايو القادم.

مينا مسعود: بعد عظمة موكب المومياوات لا أستطيع الانتظار حتى افتتاح المتحف الكبير

توجهت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بخالص الشكر إلى الفنان المصرى العالمى، مينا مسعود، سفير المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي" بالخارج، على دعمه للسياحة الوطنية وترويجه للفاعليات السياحية والمزارات الأثرية لمصر عبر منصاته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

الجبلاية: لم نخاطب اتحادات أوروبية لتعيين حكام أجانب للقمة والقرار النهائى غدا

كشف مسؤولو اتحاد الكرة، أنه حتى الأن لم تتم مخاطبة أى دولة أوروبية لإستقدام حكام أجانب لمباراة القمة بين الأهلى والزمالك يوم 18 ابريل الجارى والمؤجلة من الأسبوع الرابع بالدورى المصرى.

افتتاح سجلات مدنية جديدة وتمديد العمل ببعض المقار لـ9 مساء

قررت الداخلية افتتاح وتمديد العمل ببعض السجلات اعتباراً من غد السبت، وذلك على النحو التالى :-

وزيرة التضامن: 570 مليون جنيه لتمويل مشروعات وفرص عمل للعمالة غير المنتظمة

أكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى أن مذكرة التفاهم التى وقعت مع الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تضمنت تخصيص 570 مليون جنيه لتمويل مشروعات وفرص عمل للعمالة غير المنتظمة تنفيذا للتوجيهات الرئاسية بدعم هذه العمالة فى مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا.

المدير التنفيذى لـ"سيمبا": الأهلى علامة مسجلة أفريقيًا ويجب السير على خطاه

أشادت باربرا جونزاليز، المدير التنفيذى لنادى سيمبا التنزانى، بمنظومة النادى الأهلى، مؤكدة أن القلعة الحمراء، علامة مسجلة فى كرة القدم الإفريقية، ويجب السير على نهجه، مشيرة إلى أن هذا لا يتوقف على كرة القدم فى الملعب فقط، بل فى البنية التحتية والاستثمار.

بكل لغات العالم "مياه النيل خط أحمر".. وزارة الهجرة تنشر فيديو "حق مصر فى مياة النيل".. وتدعو المصريين بالخارج لنشر فيديوهات تدعم حق مصر.. والجاليات تتفاعل وتدعو لوقفات للتأكيد على أهمية شريان الحياة للمصريين

بهاشتاج وبشعار "مياه النيل خط أحمر" بدأت دعت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، كافة المصريين المقيمين خارج مصر، نشر الفيديوهات الخاصة بأحقية مصر فى مياه النيل عبر صفحاتهم الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعى، دعما لقضية مصر أمام العالم، واستكمال لدعم المصريين بالخارج لبلدهم فى هذا الشأن، اعتمادا على ما لديهم من تأثير كبير داخل المجتمعات الأجنبية المتواجدين بها.

التعليم تعلن فتح باب التقدم للعمل بالمدارس المصرية اليابانية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه تم فتح باب التقديم للعمل بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي 2021/2022، ابتداءً من الجمعة الموافق 9 أبريل 2021 ولمدة 15 يوما، إلكترونيًا عبر موقعها الرسمى.

عقد قران محمد أبو جبل والأميرة سمارة بـ"الكلابشات".. فيديو وصور

احتفل محمد أبو جبل، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، بعقد قرانه على الأميرة سمارة يحيى، الذى أقيم في أحد الفنادق بالقاهرة الكبرى، وسط حضور عائلى بهيج مع الأهل والأصدقاء وزملائه فى القلعة البيضاء، وانتشر مقطع طريف من عقد القران، حيث وضع المأذون "الكلابشات" في يد أبو جبل وزوجته.

رئيس هيئة قناة السويس: السفينة الحاملة للكراكة "مهاب مميش" تصل بورسعيد اليوم

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إنه من المنتظر وصول الكراكة الجديدة "مهاب مميش" أحدث وأكبر كراكات الشرق الأوسط محمولة على متن سفينة النقل الثقيل XIANG RUI KOU لمنطقة غاطس بورسعيد مساء اليوم الجمعة، استعدادًا لعبورها قناة السويس في اليوم التالي، ضمن قافلة الشمال قادمة من ميناء روتردام بهولندا، ومتجهة إلى منطقة الانتظار E1 بالبحيرات الكبرى لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتعويم الكراكة وفصلها عن السفينة.

فوربس تكشف قائمة أثرياء العرب لعام 2021.. تضم 22 ملياردير.. ناصف ساويرس يتصدر بثروة 8.3 مليار دولار.. ونجيب يحتل المركز الرابع بثروة 3.2 مليار دولار.. والأشقاء محمد ويوسف وياسين منصور ينافسون بـ5.1 مليار دولار

على الرغم من كون العام الماضي من أصعب الأعوام التي مرت في التاريخ الحديث، إلا أنها لم تكن بتلك الصعوبة على أثرياء العالم، فعلى غير المتوقع، زاد عدد الأثرياء بشكل ملحوظ على مدار 2020، وكشفت مجلة فوربس الشرق الأوسط، عن قائمة أثرياء العرب لعام 2021.

وفد كنسى يشارك في افتتاح مسجد دهيس سيدى أبى عمرة بجرجا سوهاج.. صور

الدين لله والوطن للجميع.. شعار وطنى موروث بين كل المصريين.. ويحيا الهلال مع الصليب شعار ردده اليوم عدد كبير من المصلين خلال افتتاح مسجد دهيس سيدى أبى عمرة بجرجا، ضمن مبادرة أعمار بيوت الله، جاء ذلك على هامش مشاركة وفد من الكنيسة بجرجا فى افتتاح المسجد.

الرئيس السيسي يستقبل نظيره التونسى قيس سعيد بمطار القاهرة الدولى

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد ظهر اليوم بمطار القاهرة اخيه الرئيس التونسي قيس سعيد الذي يحل ضيفاً عزيزاً علي مصر في زيارة رسمية لمدة ثلاثة أيام".

الرئيس التونسى يصل القاهرة فى زيارة رسمية لمدة 3 أيام والرئيس السيسي يستقبله بمطار القاهرة.. متحدث الرئاسة: قمة مصرية - تونسية غدًا بقصر الاتحادية لبحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى بعد ظهر اليوم بمطار القاهرة اخيه الرئيس التونسى قيس سعيد الذى يحل ضيفًا عزيزًا على مصر فى زيارة رسمية لمدة ثلاثة أيام.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأنه سيتم عقد لقاء قمة مصرية تونسية غدًا السبت بقصر الاتحادية من المقرر أن تتناول التباحث حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المتبادل، وكذلك سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك فى كافة المجالات، خاصة على المستوى الأمنى والاقتصادى والاستثماري.

وكيل ميار شريف يعلن إصابة بطلة التنس بفيروس كورونا

صرح شريف منصف وكيل أعمال نجمة التنس المصرية ميار شريف، أن اللاعبة أصيبت بڤيروس كورونا الأمس بعد أن تم إجراء المسحة وتبين أنها إيجابية، قائلا: إن البطلة المصرية وفريق العمل حاليا في زيارة سريعة لمصر، وفور وصولها شعرت ببعض الاعياء، وعلية تم إجراء الفحوصات اللازمة وتبين ايجابية الحالة.

”الخليج 365” أمام قصر باكنجهام بعد وفاة الأمير فيليب.. فيديو

قدم تليفزيون ”الخليج 365”، تغطية حية من أمام قصر بكنجهام فى لندن، وفاة الأمير فيليب، دوق إدنبرة وزوج الملكة إليزابيث الثانية، عن عمر ناهز 99 عاما.