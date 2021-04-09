"علاج الالتهابات".. الصحة: العالم سيواجه أزمة شديدة الخطورة بعد انتهاء جائحة كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

حذر الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، من لجوء بعض المواطنين إلى برتوكولات الـ"سوشيال ميديا" لعلاج فيروس كورونا، والتي أدت إلى وفيات عديدة.

وشدد حسني، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الجمعة 9 أبريل، على هامش المؤتمر العلمي المخصص لتدريب الأطباء على تجنب الأخطاء الشائعة في استخدام أدوية علاج مرضى فيروس كورونا، على أن العالم أجمع سيواجه أزمة شديدة الخطورة بعد انتهاء جائحة كورونا، تتمثل في علاج الالتهابات المقاومة للمضادات الحيوية، التي سببها الاستخدام المفرط والعشوائي للمضادات الحيوية ومضادات الفيروسات والجلطات.

وأضاف أنه لا يوجد حاليًا أدوية مضادة للفيروسات تتميز بفاعلية أكثر حتى يتم إضافتها للبروتوكول العلمي المتبع لعلاج الحالات، مضيفًا أن هناك بعض مضادات الالتهاب الجديدة التي يجري دراسة تأثيرها لبحث إمكانية إضافتها.​