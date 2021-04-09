تاج الدين: الوسائل الوقائية خط الدفاع الأول ضد فيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

قال الدكتور عوض تاج الدين، مستشار الرئيس عبدالفتاح السيسي للشئون الصحية، إن لقاحات كورونا تقلل من حدة المرض وتقلل من المضاعفات، لكنها لا تعطي حصانة كاملة ضد الفيروس، مضيفًا أنه لهذا السبب يجب على الجميع أن يكون لديه دور، وخصوصًا وسائل الإعلام التي دعمت القضية القومية في التوعية بالمرض ومضاعفاته بالتوعية بالوسائل الوقائية التي لازالت هي خط الدفاع الأول ضد هذا الفيروس.

وأضاف الدكتور محمد عوض تاج الدين، في تصريحات إعلامية، أن مصر مرت بـ3 موجات، كانت الأولى رمضان الماضي، والثانية كانت نهاية الصيف وبداية الخريف، في شهري أكتوبر ونوفمبر.

شارك في المؤتمر الدكتور حسام حسني مسعود أستاذ الأمراض الصدرية، ورئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا التابعة لوزارة الصحة، والدكتورة جيهان العسال أستاذ الأمراض الصدرية ونائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة، والدكتورة نهى عاصم مستشار الوزير للأبحاث، والدكتور أكرم عبدالباري عضو اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة، والدكتور ياسر مصطفى رئيس أقسام الصدر بطب عين شمس.