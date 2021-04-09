"هتتجوز قريبتك".. مشاهد في انتحار "روميو الوراق" شنقا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

قصة حب جمعت شابا وفتاة، أحب كل منهما الآخر واتفقا على ألا يفترقا مهما بلغ الأمر لكن تعنت الأهل كتب نهاية مغايرة لـ"روميو الحي الشعبي".

داخل أحد شوارع حي الوراق شمال الجيزة كانت الأجواء مختلفة عن المعتاد. صراخ مقترن بنحيب سيدات اتشحن بالسواد حزنا على رحيل شاب في مقتبل العمر.

دقائق معدودة قطعت معها سارينة الشرطة حالة الوجوم التي علت الوجوه. عثر على شاب مشنوقا بمدخل المنزل في ظروف غامضة.

تحقيقات موسعة أشرف عليها العميد عمرو طلعت رئيس قطاع الشمال، والعقيد أحمد الوليلي مفتش القطاع، للوقوف على ملابسات الواقعة.

تحريات الرائد هاني مندور رئيس مباحث الوراق، ومعاونيه الرائد حسان الدجوي والنقيب محمد حربي توصلت إلى أن المتوفى أقدم على الانتحار شنقا بسبب أزمة عاطفية وعدم وجود شبهة جنائية.

وتبين أن المتوفى ارتبط عاطفيا بفتاة، وأخبر أسرته برغبته في الزواج منها إلا أن الرد جاء صادما "هتتجوز قريبتك".

لم يتحمل الشاب رد أبيه فقرر التخلص من حياته. انتظر خروجه من البيت وصنع مشنقته بمدخل المنزل مودعا الحياة منتحرا.