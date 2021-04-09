شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يوقع مذكرة تفاهم لإنشاء مزرعة مصرية متكاملة في جوبا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ونظرائه وزيرة الزراعة والأمن الغذائي ووزير الثروة الحيوانية في جنوب السودان بتوقيع مذكرة التفاهم لإنشاء مزرعة متكاملة في مجال الإنتاج النباتي والحيواني والسمكي في ختام زيارته إلى جنوب السودان

واعتمد الوزيران، اجتماعات اللجنة الزراعية المشتركة بين الجانبين والتي كان من نتائجها الاتفاق على تقديم الدعم الفني في مجال الحجر الزراعي والبيطري والسمكي وبناء القدرات لأشقائنا في جنوب السودان وتقديم منح تدريبية ضمن برنامج تدريبي مكثف على فترات زمنيه تصل لنحو ثلاثة سنوات.

وقال السيد القصير في تصريحات صحفية الجمعة ان المنح المقررة بهدف التدريب على الاستزراع السمكي وإنتاج الأمصال واللقاحات البيطرية والتنمية الريفية والميكنة الزراعية والارشاد الزراعي وتقديم المساعدة الفنية للأشقاء في جنوب السودان وانشاء نظام محكم للحجر الزراعي والحجر البيطري فضلا عن التعاون في مجال تحسين السلالات والاصناف النباتيه ذات الجودة العالية والبحث العلمي الزراعي.

واختتم السيد القصير وزير الزراعة والوفد المصري المرافق له زيارتهم مساء اليوم لجنوب السودان والتي كانت قد بدأت الاثنين الماضي لبحث آفاق التعاون الزراعي بين البلدين الشقيقين وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية في البلدين بتعميق آفاق التعاون في جميع المجالات ومنها القطاع الزراعي.

‏وكان الوفد المصري يتكون من الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية والدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية والدكتور صلاح مصيلحى رئيس هيئة الثروة السمكية والدكتور سعد موسى المشرف العام على العلاقات الزراعية الخارجية وشارك في الاجتماعات السفير محمد قدح سفير مصر في جنوب السودان.

وزير الزراعة

وزير الزراعة

وزير الزراعة