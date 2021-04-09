شكرا لقرائتكم خبر عن بـ«التنورة» و«لافتات التخفيضات».. أصحاب محال «أهلا رمضان» يرحبون بالمواطنين (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لجأ أصحاب المحال المشاركين في خصومات معرض «أهلاً رمضان» والمقام على أرض المعارض بكوتة في الازاريطة، إلى حيل ترفيهية لاستقبال الزبائن، تتمثل في الرقص بالتنورة لجذبهم، خاصة في ظل الإقبال المتوسط على السلع المعروضة رغم الخصومات التي تصل في بعض السلع إلى 35%.

وتنظم الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، معرض «أهلا رمضان»، والذي يحظى هذا العام بتقديم الشركات المشاركة في المعرض، خصومات وعروض مختلفة، دعمًا للمواطنين خلال الفترة الحالية.

وقال أحمد الوكيل رئيس الغرفة، أن معرض «أهلا رمضان» يأتي في إطار المبادرات التي تقدمها «غرفة الإسكندرية»، ويهدف إلى توفير مختلف السلع الغذائية بأسعار مخفضة، كما تم تخصيص أجنحة بفروع السلاسل التجارية الكبرى والقطاع العام، ومنافذ المجمعات الاستهلاكية، مشيرا إلى أن المعرض يضم منتجات بأسعار مخفضة، خاصة السلع الغذائية ومنتجات رمضان «الياميش» وكذلك اللحوم والدواجن والخضر والفاكهة، والسلع الأساسية مثل الزيت والأرز والسكر، وغيرها من السلع الأخرى.

بدوره قال محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أن المحافظة تبرعت بالأرض التي يقام بها المعرض، كما كان هناك تنسيق مع رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، لمد فترة إقامة المعرض حال استمرار كثافة التوافد من الجمهور والطلب على المنتجات والسلع المتوفرة بالمعرض.

وأضاف الشريف أن هناك تخفيضات تصل إلى 25% و30% تقدمها نحو 40 شركة من المشاركة بمعرض أهلا رمضان هذا العام.

يذكر أن المعرض يستقبل الزبائن يوميًا من الساعة الـ 10 صباحًا، حتى الـ 11 مساءً، بأرض كوتة، في منطقة الأزاريطة، حتى ١٢ أبريل الجاري.

بـ"التنورة" .. أصحاب محال "أهلا رمضان" يلجأون الى حيل ترفيهية لجذب الزبائن (صور)

بـ"التنورة" .. أصحاب محال "أهلا رمضان" يلجأون الى حيل ترفيهية لجذب الزبائن (صور)

بـ"التنورة" .. أصحاب محال "أهلا رمضان" يلجأون الى حيل ترفيهية لجذب الزبائن (صور)

بـ"التنورة" .. أصحاب محال "أهلا رمضان" يلجأون الى حيل ترفيهية لجذب الزبائن (صور)

بـ"التنورة" .. أصحاب محال "أهلا رمضان" يلجأون الى حيل ترفيهية لجذب الزبائن (صور)

بـ"التنورة" .. أصحاب محال "أهلا رمضان" يلجأون الى حيل ترفيهية لجذب الزبائن (صور)

بـ"التنورة" .. أصحاب محال "أهلا رمضان" يلجأون الى حيل ترفيهية لجذب الزبائن (صور)

بـ"التنورة" .. أصحاب محال "أهلا رمضان" يلجأون الى حيل ترفيهية لجذب الزبائن (صور)