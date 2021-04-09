شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة الشرقية» تواصل تطعيم أصحاب الأمراض المزمنة بلقاح كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن الفرق الطبية تواصل تطعيم المواطنين أصحاب الأمراض المزمنة، وكبار السن بمراكز التطعيم بالمحافظة، من الفئات المستحقة للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩، والذين قاموا بالتسجيل على الموقع الإلكتروني المخصص من قبل وزارة الصحة والسكان، وفقاً للفئات المستحقة لتلقي التطعيم بلقاح كورونا، من المواطنين أصحاب الأمراض المزمنة، وكبار السن.

وأضاف وكيل الوزارة أنه تم اليوم تطعيم مدير الإدارة الصحية بمنيا القمح بالجرعة الأولي من لقاح كورونا، وذلك بعد قياس العلامات الحيوية لجميع المواطنين قبل التطعيم، وإتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية أثناء التطعيم للحفاظ على صحة المواطنين.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أنه تم توفير وتجهيز ١٤ مركز بالمحافظة، لحصول المواطنين على لقاح كورونا، تيسيرا عليهم من مشقة السفر، وهي «مكتب صحة ثان الزقازيق، المركز الطبي ببلبيس، ومركز طب الأسرة بالدميين بفاقوس، والمركز الطبي بأبوحماد، ومركز صحة الحي العاشر أ، ومركز صحة ٤٦ بالعاشر من رمضان، والمركز الطبي بأبوكبير، وتخصيص مراكز بمستشفيات السعديين، وههيا والقنايات والحسينية، وأولاد صقر ومنيا القمح، وديرب نجم المركزية».

يذكر أن وزيرة الصحة والسكان، وجهت بفتح موقع التسجيل الإلكتروني للقاح كورونا، ويتم تسجيل المواطنين أصحاب الأمراض المزمنة المختلفة «الأورام، والكلي، ونقص المناعة، وغيرهم» بمستشفيات المحافظة، لحصولهم على لقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩ خلال الأيام السابقة، ضمن خطة الدولة الوقائية لمواجهة كورونا.